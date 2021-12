Professores enfrentam desafios na escola

Casos de agressão em escolas são cada vez mais comuns no país. As motivações não combinam com o que se espera do ambiente escolar e, geralmente, tem origem em fatores externos que derivam da vida familiar e social do aluno.



Devido à carência de valores e à fragilidade das relações familiares, muitos jovens perderem a noção de limites e de respeito à hierarquia. Isso também ocorre no ambiente familiar, onde a disciplina deveria originalmente ser aplicada.



Segundo a mestre em psicologia multifocal Edileide Castro, a família é essencial para a formação do aluno. "Ela (a família) é a base da vida física, emocional, social e espiritual do aluno. O que os pais fazem e pensam reflete diretamente na vida das crianças", analisa.



Nesse viés, Edileide escreveu o livro Afetividade e Limites - uma parceria entre família e escola (Wak Editora), que propõe a pais e professores a chance de rever a forma de se relacionar com os jovens.



"Os pais e os professores terão um novo olhar sobre si e sobre as crianças e adolescentes. Serão desafiados a avaliar seus relacionamentos e a decidir marcar positivamente a vida de seus filhos e alunos", diz.



Edileide, que também é pedagoga, acredita que a escola é primordial para proporcionar oportunidades. "O principal desafio da escola, e da sociedade, é conduzir esses alunos a sonhar. Há um aspecto da violência muito cruel, que é o do prejulgamento de que ser violento em escola pública é normal, ser violento onde há boas condições financeiras é anormal. Isso é brutal, pois condena sem dar chance ao sonho, à realização de outro caminho. Os fatores que desencadeiam a violência são mais internos do que externos, daí porque ela se propaga tão abundantemente em todas as classes sociais".



A fundadora da Associação de Pais e Alunos da Rede Pública de Salvador, Nilzete Dias, entende que este é um problema de âmbito social e não apenas familiar. Ela salienta que a associação busca conscientizar o poder público sobre a necessidade de colocar assistentes social, psicopedagogos e psicólogos nas unidades de ensino. "Essa é uma deficiência que precisa ser sanada", diz.



Experiência



O diretor da Colégio Estadual Rúbem Dario, no bairro do Curuzu, Antônio Pimenta, conta que é comum receber ameaças. No entanto, faz questão de ressaltar que todos os casos ocorrem devido a violência familiar e social sofrida pelos alunos.



O diretor revela que as agressões mais recorrentes são verbais e ameaças a professor. "Alguns ficam reféns porque não estão preparados. Já tivemos casos de um pai apontar uma arma para um professor. O que esperar de aluno quando um pai age dessa forma?", questiona.



"Sabemos o quanto a família é importante no processo educacional do estudante. Sabemos também que a maioria dos nossos alunos sofre ou sofreu algum tipo de violência [psicológica, negligência, sexual] e por esse motivo desencadeiam um comportamento agressivo. A realidade de quem mora na periferia é complexa e precisa de cautela. Por trás de um aluno homofóbico há um adolescente que foi abusado sexualmente. Então, as coisas não são tão simples".



Apesar dos conflitos, o diretor não perde as esperanças e comemora o resgate de alguns estudantes. "Através de projetos sociais de música, capoeira e teatro conseguimos fazer um bom trabalho. Hoje, quase 15% do alunado faz estágio. O que não podemos é deixar de fazer, senão piora".

adblock ativo