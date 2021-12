Professores da Uesc deflagram greve por tempo indeterminado

Os professores da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) aprovaram nesta quarta-feira, 10, em assembleia, a deflagração de greve por tempo indeterminado. As atividades na instituição serão suspensas a partir do dia 15 de abril.

Em nota, a Associação de Docentes da Uesc (Adusc), informou que a decisão do governo de suspender a reunião agendada com Fórum das ADs, na segunda, 8, para negociar a pauta da categoria com os reitores foi considerada um desrespeito ao direito de organização da categoria.

Além disso, afirma que o repasse orçamentário acordado com os reitores não resolverá a crise acumulada com contingenciamento dos valores aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos últimos anos.

Os docentes da Uesc também aprovaram a participação no ato público que acontecerá nesta quinta-feira, 11, a partir das 9h, em frente ao Shopping da Bahia.

