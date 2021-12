Processo de seleção de monitores do Mais Estudo tem inscrições abertas

O processo de seleção de monitores para o projeto Mais Estudo, realizado pela Secretaria da Educação do Estado, tem inscrições abertas até sexta-feira, 13. O projeto de monitoria estudantil será realizado nas redes estaduais de ensino, onde os estudantes com bom desempenho escolar irão apoiar os colegas no reforço das aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática. Os monitores irão receber uma bolsa mensal de R$ 200 nos próximos três meses.

Para participar do projeto, os gestores escolares deverão realizar a inscrição no Portal da Educação, identificando o número de vagas disponíveis para a sua escola, informar dados gerais sobre os professores que atuarão como supervisores e os estudantes monitores selecionados, conforme os critérios estabelecidos no edital. Uma comissão da escola irá participar da seleção interna.

Cerca de 10 mil estudantes deverão ser beneficiados com o projeto, que terá investimento em recursos na ordem de R$ 4,5 milhões no auxílio monitoria. Além de fortalecer as aprendizagens dos estudantes, o projeto Mais Estudo visa também despertar no aluno o interesse pela prática docente, através de atividades pedagógicas, e contribuir com práticas inovadoras de ensino e aprendizagem.

