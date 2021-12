Primeiro dia do Enem foi tranquilo em Feira de Santana

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Feira de Santana, neste sábado, 8, foi tranquilo, sem registro de incidentes ou até fraudes. Na cidade foram mais de 39 mil inscritos que chegaram cedo aos 106 locais de prova. Os portões abriram pontualmente as 11 horas, já que a cidade não está no horário de verão, e fecharam as 12 horas.

Alguns estudantes esqueceram documentos e tiveram que recorrer aos pais ou familiares para trazer a tempo de fazer as provas. "Esqueci meu documento de identidade, minha mãe está trazendo. O pior é que estou com medo de não chegar a tempo já que só faltam 12 minutos para o fechamento dos portões", disse Flávio Henrique Lopes.

Dos 106 locais de prova, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) foi a que reuniu o maior número de candidatos no total foram 3.470. Lá alguns estudantes chegaram até 1 hora após o fechamento dos portões. Outro local com número grande de candidatos foi a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) com 2.262 inscritos.

"Não sabia que o a xerox do RG autenticada não era válida. Só saiu de casa com a xerox e aqui eles exigem o documento original. Não pude fazer a prova e estou decepcionado com este exame. Não vou tentar nunca mais", reclamou bastante irritado o estudante Yago Silva, 21 anos.

O aluno de biomedicina Hebert Figueredo chegou 12 minutos após o fechamento dos portões. "Me passei, não lembrei que aqui era uma hora mais cedo devido ao horário de verão em Brasília. Estava pensando em fazer outro curso, mais não deu. Ano que vem tento novamente", afirmou.

Na cidade os candidatos sabatistas, aqueles que guardam o sábado por motivos religiosos, fizeram provas no Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães. Eles chegaram ao local entre 11 e 12 horas, mas só fizeram as provas a partir das 18 horas, horário em que ocorre o pôr do sol. Eles ficaram alojados em 7 salas da unidade de ensino.

Embora a duração das provas, que neste primeiro dia foi das disciplinas ciências humanas e ciências da natureza, fosse de 4h30, a partir das 14 horas alguns candidatos começaram a deixar os locais de prova. "A prova deste sábado é de interpretação de texto, quem tem o hábito de ler consegue fazer facilmente. Acredito que chegarei ao meu objetivo", destacou a estudante Crisley Marlene Almeida, que tentará uma vaga no curso de enfermagem ou medicina veterinária.

