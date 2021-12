Primeiro dia de Enem tem filas e atraso de candidatos

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou neste sábado, 8, com longas filas na entrada das escolas, congestionamentos e estudantes atrasados. Os portões foram abertos às 11h e a prova teve início uma hora depois, com término previsto para as 16h30.

Na Bahia, cerca de 665 mil candidatos efetuaram inscrição para realizar o exame. Além da capital, a prova é aplicada em outros 161 municípios do Estado.

No primeiro dia, as provas foram de ciências humanas e da natureza. Neste domingo, 9, os testes de Linguagens e códigos, Matemática e Redação acontecem das 12h às 17h30.

Quem perdeu a oportunidade de realizar o exame foi o estudante Leandro Amorim, 20. Ele mora na avenida Paralela e, por conta dos congestionamentos, não conseguiu chegar a tempo ao Colégio Central (Nazaré).

"Por causa de dois minutos não vou fazer a prova. Peguei o ônibus 10h e não consegui chegar. Tive que descer do ônibus e correr, mas não consegui chegar", contou, diante do portão fechado.

Foram registrados congestionamentos nas avenidas Professor Manoel Ribeiro (Stiep), Paralela, Joana Angélica e Garibaldi.

Recomeço

Enquanto para alguns candidatos o Enem é a porta de entrada para uma oportunidade de carreira, para outros é a realização de um sonho.

Essa é a história da aposentada Lilian Mascarenhas, 55, que pretende usar a nota do exame para retomar o curso de letras que abandonou no passado, por conta do trabalho. "Agora que estou aposentada, decidi voltar a estudar", conta ela, que não descarta ingressar no curso de psicologia.

Antes do início do exame, circulou pelas redes sociais um vídeo de uma suposta prova em branco que teria vazado. O Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem, negou a veracidade das imagens.

"O Inep informa que o vídeo postado nas redes sociais com suposta prova do Enem 2014 tem conteúdo falso. A Polícia Federal está apurando os responsáveis", informou.

