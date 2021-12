Prêmio Jorge Amado de Literatura abre inscrições no próximo dia 16

A 3ª edição do Prêmio Jorge Amado de Literatura, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), estará com inscrições abertas entre 16 de julho e 27 de agosto.

Os estudantes podem se inscrever de segunda a sexta, exceto feriados, das 9h às 17h, a escola onde estuda. O regulamento com todas as informações está disponível na pagina da Smed.

O prêmio tem como objetivo o incentivo e valorização das produções literárias de estudantes da rede pública de ensino de Salvador. É voltado para alunos do Ensino Fundamental I (1º a 5º ano) que concorrem nas categorias poesia e conto.

Já os alunos do Ensino Fundamental II (6º a 9º ano) e da Educação para Jovens e Adultos (EJA) poderão participar nas categorias romance, histórias em quadrinhos e videoclipe.

Os primeiros colocados de cada categoria serão premiados com R$ 4 mil reais. Para a segunda colocação, o prêmio é de R$ mil e o terceiro lugar fica com R$ 2 mil. O valor do prêmio está sujeito à tributação de impostos.

A banca que julgará cada categoria, é composta por 3 especialista, entre eles um educador, obrigatoriamente. O resultado do concurso será divulgado dia 31 de outubro deste ano.

