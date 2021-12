Prêmio estadual de educação destaca práticas inovadoras na sala de aula

Na sexta-feira, 22 de março, ocorrerá a premiação do IV Prêmio CEAP de Educação 2018, com a temática “Respeito ao diferente: por uma formação integral para conviver com a diversidade” que contou com a participação de 41 escolas, 13 projetos inscritos e sete 07 semifinalistas.

Os três projetos vencedores serão anunciados durante a cerimônia. A premiação ocorrerá às 16h na sala de arte do Colégio Antônio Vieira, sediado na Avenida Leovigildo Filgueiras, bairro do Garcia. Nesse mês, o CEAP - Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica, completa 26 anos de atuação na cidade de Salvador, em prol da democratização, qualificação e equidade da escola brasileira.

Essa é uma iniciativa em parceria com os Investidores Sociais, de reconhecimento e estímulo à gestão escolar pública, através de ações desenvolvidas por professores, coordenadores, diretores e estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, vinculados à Rede de Educação do Município de Salvador.

INSCRIÇÕES PARA A PRÓXIMA EDIÇÃO JÁ ESTÃO ABERTAS

Estão abertas as inscrições para a V Edição do Prêmio CEAP de Educação com a temática “Arte, tecnologia e Cultura: integrar para desenvolver aprendizagens”. Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental (séries iniciais e finais) e Educação para Jovens e Adultos de escolas públicas da Bahia poderão submeter seus projetos, de forma gratuita, através do link https://ceap.org.br/v-premio-ceap-de-educacao-2019/

O Prêmio propõe destacar e dar visibilidade às práticas inovadoras, desenvolvidas em sala de aula, e que contribuam para qualificar o processo de aprendizagem e inovação da educação em escolas públicas da Bahia.

A iniciativa é uma realização do Núcleo Pedagógico do CEAP em parceira com um grupo de Investidores Sociais desse Centro.

