Prefeitura inicia reconstrução de Escola Municipal no Pau Miúdo

Na manhã desta quinta-feira, 3, o vice-prefeito Bruno Reis e o secretário municipal de Educação, Bruno Barral, participaram da solenidade de assinatura da ordem de serviço para reconstrução da Escola Municipal do Pau Miúdo. O ato foi realizado às 8h30, na Rua 20 de Agosto, no final de linha do bairro de Pau Miúdo.

A escola foi transferida em 2017 para um prédio alugado pela Prefeitura e que fica no mesmo bairro (Rua Marquês de Maricá, nº 128), devido a estrutura de pré moldado em que funcionava anteriormente.

A instituilção atualmente atende a 500 alunos dos grupos 4 e 5, do Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano), nos turnos matutino e vespertino, bem como Educação de Jovens e Adultos (EJA) I e II. Com a reconstrução, a nova estrutura da Escola Municipal do Pau Miúdo deve ter a capacidade de atendimento quase duplicada, passando a ofertar cerca de 900 vagas.

Serão 1.860,34 metros quadrados de área construída, com espaços para instalação de coordenação, secretaria, diretoria, sala dos professores, depósito de material didático, 14 salas de aula, sala de atendimento educacional especializado, sala de leitura, quadra poliesportiva, refeitório, cozinha, triagem de alimentos, depósitos de merenda e de material de limpeza, além de rampa, sanitários e guarita.

O investimento total na reconstrução será de R$ 4.874.090,80, por meio de recursos municipais e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A previsão é de que a nova unidade de ensino seja entregue à população em 2020.

