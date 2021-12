Prefeitura adota critérios na matrícula da educação infantil

O processo de matrícula das crianças de seis meses a cinco anos e 11 meses de idade para cerca de três mil vagas disponíveis vai adotar critérios de prioridade e sorteio, caso necessário, para a matrícula 2015 da educação infantil. As inscrições serão iniciadas no dia 20 de janeiro e a previsão é que sejam matriculados 48 mil novos alunos e 124 mil renovem suas inscrições.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Smed), o novo processo de matrícula na educação infantil ocorrerá em duas fases: a primeira com as vagas remanescentes da rematrícula dos alunos da rede municipal e a segunda com as vagas que não foram efetivadas na primeira etapa. A inscrição para a primeira etapa da matrícula segue até o dia 9 de janeiro em todas as escolas da rede municipal de ensino.

Dentro de cada fase serão realizadas as inscrições das crianças por seus responsáveis nas escolas da rede municipal de ensino, a divulgação do resultado de distribuição das vagas e a confirmação da matrícula na unidade escolar para a qual a criança foi contemplada. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 14 de janeiro, conforme cronograma de matrícula para educação infantil publicado no Diário Oficial do Município da última segunda-feira, 15. O responsável poderá escolher até três unidades de ensino para inscrever a criança.

Equanto a oferta de vagas for maior do que a demanda, todas as crianças serão atendidas, mas, no caso em que a oferta for menor do que a demanda, será realizado um sorteio. Após o resultado do sorteio, os responsáveis das crianças contempladas com as vagas deverão comparecer à unidade de ensino para efetivar a matrícula.

Crianças com deficiência, responsável beneficiário do programa Bolsa Família e irmãos gêmeos participando do mesmo processo de inscrição são critérios de prioridade para as matrículas.

Todos os alunos matriculados em unidade escolar da rede municipal de ensino em 2014 que estejam frequentando regularmente até as avaliações finais não participam do processo e terão direito a renovação automática da matrícula para 2015. O processo de matrícula para os demais segmentos educacionais da rede municipal de ensino não será alterado.

Confira o cronograma:

