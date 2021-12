Prédio cedido para a UFRB passa por vistoria antes de começar a reforma

O prédio cedido pelo Estado para usufruto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), na cidade de Santo Amaro (a 70 km de Salvador), está passando por avaliações da Coordenação de Infraestrutura e Meio Ambiente (Cimam), antes de passar por reforma.

A construção em estilo colonial, que abrigava a inspetoria da Secretaria Estadual da Fazenda na cidade, vai receber o setor administrativo do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias (Cecult) e as turmas de pós-graduação do campus da UFRB em Santo Amaro, com os cursos política e gestão cultural e cidadania e ambientes culturais.

De acordo com o diretor do Cecult, Danilo Barata, o local ficou fechado por cerca de dois anos, e, a partir das avaliações dos engenheiros e arquitetos, será elaborado o projeto para reforma e avaliação de custos.

"Sabemos que será necessária a reforma no telhado e na parte elétrica, além de pintura e as adaptações do prédio para receber as turmas, pensando também na acessibilidade e considerando que é um prédio antigo", disse Barata, salientando que a expectativa é concluir o trabalho até o final do ano, para iniciar o ano letivo de 2019 no novo endereço.

Benefícios

Entre as vantagens com o novo espaço, ele citou o impacto na redução de gastos por parte da instituição de ensino, que atualmente paga pelo aluguel de um prédio na cidade.

Tem ainda como ponto positivo, conforme o diretor do Cecult, o fato de ser um prédio bem centralizado, na praça Nossa Senhora da Purificação, localizada no centro histórico do município.

Reitor da UFRB, Sílvio Soglia enfatizou a importância das parcerias criadas em cada um dos campi da universidade e, neste caso específico, agradeceu o apoio de diversos setores da comunidade local para consolidar a presença da instituição no município.

Para o secretário estadual de Administração da Bahia, Edelvino Góes, é relevante o papel da UFRB para o estado, "pois é uma instituição destinada a produção de conhecimento, de um setor importante para o desenvolvimento da cultura no estado".

O prédio tem 478 metros quadrados de área construída e uma área total com cerca de mil metros quadrados. O imóvel foi cedido pelo governo do estado para a UFRB pelo prazo de 20 anos, mas a cessão pode ser prorrogada por igual período.

