Prazo para renovação de matrícula termina nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira, 30, o prazo para renovação de matrícula para os estudantes da rede estadual que quiserem garantir a vaga nas escolas onde estudam no ano letivo de 2018.

Segundo informações do coordenador de matrícula da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Marcus Machado, o aluno que não renovar a matrícula não terá a vaga garantida na mesma unidade escolar e no mesmo turno para o ano seguinte.

“De posse da carta que ele já recebeu da escola, utilizando o código contido no documento, ele poderá fazer a matrícula no dia 16 de janeiro, data destinada à transferência dos alunos da rede estadual”, destacou.

Renovação

Para efetuar o procedimento, o estudante deverá recolher a carta de renovação na secretaria da escola onde estuda, sinalizar a intenção ou não de permanecer na unidade escolar onde está matriculado e devolver o documento para a escola. Outra opção é o estudante utilizar o código disponível na carta para acessar o sistema e renovar a matrícula pela internet.

Na Escola Estadual Edivaldo Boaventura, no Stiep, os estudantes puderam contar com um cronograma que facilitou na garantia da vaga na instituição.

“Cada série seguiu uma data-limite para realização da renovação antes da data estipulada pela secretaria. Optamos por esse modelo de organização para evitar possível aglomeração”, pontuou a diretora da instituição Rogéria Martins.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

adblock ativo