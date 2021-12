Prazo para pagar taxa do Enem se encerra nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 24, será encerrado o prazo para pagamento da taxa para candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que não conseguiram isenção no ato da inscrição. Todos os inscritos deverão efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 82, caso contrário, ficarão de fora das provas, que, neste ano, acontecem pela primeira vez em dois domingos consecutivos: nos dias 5 e 12 de novembro.

Estão isentos do pagamento estudantes que concluirão o ensino médio em escolas públicas este ano, candidatos de baixa renda que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e os que se enquadram na Lei 12.799/2013, que isenta de pagamento aqueles com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

O Enem 2017 teve pelo menos 6,5 milhões de inscrições. O último balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) indicava que, às 15h de sexta-feira, 19, o sistema registrou 6.535.884 inscritos. A assessoria do Inep informou que irá divulgar o balanço geral de inscritos no dia 30 de maio, após a conferência dos dados de todos os candidatos e o processamento do pagamento das taxas.

Aumento de 20%

Ano passado, o valor cobrado pelo Inep na taxa de inscrição foi de R$ 68. Este ano o valor subiu para R$ 82, o que gerou queixas dos internautas, fazendo com que o assunto ficasse entre os mais comentados do Twitter.

Em nota, o Inep diz que o aumento no valor levou em conta a variação de preços pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e incorporou variações entre 2004 e 2014 que deixaram de ser aplicadas, pois o valor ficou congelado em R$ 35. O Inep cobre cerca de 70% dos custos do Enem, mas o órgão diz que valor está abaixo do cobrado em vestibulares do país, em média R$ 140. O número de isentos torna o exame ainda mais caro para o instituto, cerca de 70% dos candidatos nas últimas aplicações.

