Prazo para matrículas no Projovem termina hoje; confira lista de cidades baianas

Termina nesta quarta-feira, 28, o prazo para as inscrições no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), destinado a quem quer concluir o ensino fundamental e obter um certificado profissionalizante. São oferecidas 43 mil vagas na modalidade Urbano e 11 mil na modalidade Campo, por meio das secretarias de Educação estaduais e municipais. (Confira as cidades baianas benefiadas pelo programa).

As aulas têm início previsto para março e os cursos têm duração de 18 a 24 meses. O programa é destinado a jovens de 18 a 29 anos que saibam ler e escrever, mas ainda não concluíram o ensino fundamental.

Para fazer a inscrição, os interessados devem procurar a Secretaria de Educação estadual ou municipal de sua localidade. O Projovem Urbano tem vagas em 13 estados e 25 municípios, incluindo oito capitais, e no Projovem Campo há vagas em 11 estados e 45 municípios.

A lista de estados e municípios que vão oferecer vagas pode ser consultada no site do Ministério da Educação.

