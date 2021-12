Prazo de adesão ao Fies é encerrado à meia-noite desta sexta

Inicialmente, o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) se encerraria na quarta-feira, dia 28. Mas, com a justificativa de não prejudicar os candidatos e instituições, o Ministério da Educação (MEC) o prorrogou por mais dois dias. Sendo assim, os candidatos com interesse em participar do programa de financiamento terão até as 23h59 desta sexta-feira, 2, para fazê-lo.

De acordo com Vicente Almeida, diretor de políticas e programas de educação superior do MEC, até as 17h da última quarta, aproximadamente 400 mil inscrições ainda se encontravam na fase de preenchimento no Sistema de Seleção do Fies. “Com isso, decidimos prolongar este prazo para que ninguém perdesse a oportunidade de se inscrever”, disse.

Relação final

O Novo Fies divide o programa de financiamento em diferentes modalidades. A intenção, segundo Vinicius, é a de oferecer condições a quem mais precisa ao definir uma escala de acordo com a renda familiar do candidato. No total, em 2018, o número de vagas chegará a 310 mil. Destas, 100 mil terão juros zero para os estudantes com renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

Já a modalidade P-Fies destina-se aos estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos. Para esta parcela de candidatos, o custo do crédito será atrelado aos juros de mercado e a inflação.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, na página do Fies Seleção. Em caso de pré-seleção em uma das vagas disponíveis para financiamento, o estudante deverá complementar informações da sua inscrição e, posteriormente, fechar a contratação.

A relação final dos selecionados será publicada no dia 5 de março, em chamada única. No caso dos estudantes inscritos pelo P-Fies, o resultado sairá também em março, porém, dia 12.

