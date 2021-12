Portões são fechados no primeiro dia de prova do Enem 2018

Os portões dos locais de aplicação do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 foram fechados às 13h, no rorário de Brasília (às 12h, no horário da Bahia). Os participantes iniciarão as provas às 13h30 (12h30 da Bahia) e terão cinco horas e meia para concluir as questões de linguagem, ciências humanas e redação.

Em uma das maiores faculdades que aplicam a prova em Brasília, até o último minuto antes do fechamento dos portões, estudantes compravam as canetas pretas em material transparente (exigência do edital) nas barracas montadas na entrada. "O que está saindo mais é caneta e água. Vale a pena, é bom trabalhar nos dias de prova", diz a autônoma Juliana Silva.

Muitos estudantes chegaram bem cedo e vários entraram nos últimos segundos de portão aberto. Na entrada, foi formado um grupo de pessoas que fizeram contagem regressiva e e tratavam de forma bem humorada os estudantes atrasados.

Do lado de fora, muitos pais passarão a tarde esperando os filhos e torcendo para que eles controlem a ansiedade e saiam bem na prova. “Aconselhei calma, atenção e fazer a redação primeiro. Ela se preparou bem, é uma aluna bem dedicada”, disse Madalena Conceição da Silva, mãe de Lorena da Silva, 17 anos.

A faculdade montou pela primeira vez um espaço de descontração, que mais cedo foi usado pelos estudantes. No momento o espaço é ocupado pelos pais e acompanhantes para passar o tempo. “Até já sentei ali, muito bom. E deu pra fazer amizades aqui na porta também”, completa Madalena.

Além de poder ouvir música, jogar videogame e poder relaxar em pufes e redes, os estudantes que fizeram prova nesta faculdade ganharam chocolates quando os portões foram abertos.

Enem 2018

Em todo o país, mais de 5,5 milhões de estudantes se inscreveram para fazer a prova. A segunda etapa do exame será realizada no próximo domingo, 11 de novembro, quando os estudantes farão provas de ciências da natureza e matemática.

A estrutura para aplicação do Enem envolve 10.718 locais de aplicação, 155.254 salas e mais de meio milhão de colaboradores. Foram impressas 11,5 milhões de provas de doze Cadernos de Questões diferentes. Haverá ainda uma videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Ao todo, são quase 600 mil pessoas envolvidas na aplicação do exame.

A nota do exame poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

adblock ativo