Portões para o Enem já estão abertos na Bahia

O movimento de estudantes foi grande mesmo antes dos portões serem abertos nas instituições onde serão realizadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste sábado, 8, em Salvador. Os portões abriram às 11 horas e as provas estão marcadas para começar às 12 horas, nos estados que não possuem horário de verão.



Alguns estudantes chegaram cedo para não correr o risco de perder o horário e ficar sem fazer a prova.

Mais de 8,7 milhões de pessoas farão, neste sábdo e domingo, o Enem em 1,7 mil cidades em todo o país. Segundo Ministério da Educação (MEC), trata-se do número recorde de inscrições.

A duração do exame será quatro horas e trinta minutos e os candidatos resolverão questões de ciências humanas e ciências da natureza.

Os candidatos sabatistas, aqueles que guardam o sábado por motivos religiosos, devem chegar ao local de prova no mesmo horário que os demais estudantes. Eles, no entanto, aguardarão em uma sala o pôr do sol para iniciar a prova.

A saída do local de prova é permitida após duas horas do início do exame, mas para levar o caderno de questões para casa é preciso esperar até 30 minutos antes do término.

