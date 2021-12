Porte de celular em sala de provas elimina 4 candidatos

Quatro candidatos ao vestibular 2015.2 da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) foram eliminados neste domingo, 12, primeiro dia de provas, por porte de celular.

De acordo com o edital, o aparelho deve ser entregue ao fiscal de provas antes do início da realização do exame. Os candidatos eliminados guardavam o telefone no bolso da roupa e foram descobertos através dos detectores de metais usados pelos fiscais que ficam na porta dos banheiros dos locais de provas.

Aos candidatos é proibido portar outros equipamentos eletrônicos como calculadora, agenda eletrônica e relógio digital, sob pena de eliminação.

Usar materiais impressos ou notas, que não os expressamente permitidos, pode tirar, também, o candidato da seleção.

O vestibular teve, dessa vez, 10.623 candidatos inscritos, com 1.723 (16,6%) abstenções ontem, percentual considerado normal em relação a seleções anteriores da instituição.

Eles concorrem a 870 vagas em 25 cursos da instituição. Os mais concorridos foram direito (52,52), odontologia (51,3), engenharia civil (29,17) e psicologia (28,36).

Gabarito

O processo seletivo ocorre até esta terça, 14. A abertura dos portões acontece às 7h15, fechando às 7h50, com o início das provas às 8h.

Ontem, foram realizadas as de literatura e língua portuguesa, língua estrangeira e redação. O gabarito pode ser acessado no site da Uefs. Para hoje, estão programadas as provas de história, geografia e matemática. Amanhã, será a vez de física, química e biologia.

Conforme nota divulgada ontem pela Uefs, candidatos inscritos no vestibular consideraram polêmico o tema da redação, que abordou a presença de câmaras de vigilância nos diversos ambientes como forma de garantir a integridade do cidadão, inclusive de professores em estabelecimentos de ensino. Acompanhantes dos candidatos participaram do programa Sala de Espera, que proporciona atividades recreativas durante as provas.

