Polêmicas Contemporâneas debate o futuro da esquerda

Está marcada para esta segunda-feira, 23, mais uma edição das Polêmicas Contemporâneas, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Faced/Ufba), que debate o crescimento do conservadorismo e o futuro da esquerda na América Latina.

O encontro está agendado para a partir das 19h, no auditório Leopoldo Amaral, na Escola Politécnica da Ufba (Federação).

Na pauta do debate os recentes casos de impedimentos de presidentes na América Latina, o operação Lava-Jato e os recentes acontecimentos no Brasil, a onda conservadora no mundo, a questão dos refugiados, além do significado da presença de empresário Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e as perspectivas para o Brasil e a América Latina frente a esses desafios.

São aguardados no debate os professores da Ufba Samuel Vida, Clovis Roberto Zimmermann, Carlos Zacarias e Jorge Almeida.

A programação prevê na abertura a exibição de um vídeo de Targino Godim, compositor e sanfoneiro, em gravação especial feita para o debate, com uma música inédita tratando dos refugiados no mundo (vídeo) e um depoimento do cineasta argentino Carlos Pronzato também gravado especialmente para o debate.

Disciplina

A disciplina denominada Polêmicas Contemporâneas recebe alunos de todos os cursos de graduação para discutir temas atuais que contribuam com uma formação mais amplas dos futuros profissionais diplomados pela Ufba.

É aberta à participação pública sem necessidade de pagamento ou inscrição.

