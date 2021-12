PL pode beneficiar famílias adeptas da educação domiciliar no Brasil

Não existem dados oficiais sobre o número de famílias interessadas em educar seus filhos fora da escola, nem as suas motivações, mas o quadro deve mudar caso o Congresso aprove o Projeto de Lei (PL) que regulamenta a educação domiciliar no Brasil. Assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 11, o texto estabelece regras para que o modelo seja aplicado sem que as famílias corram o risco de processos judiciais.

De acordo com dados divulgados pela Associação Nacional de Educação Domiciliar (Aned) no ano passado, pelo menos 7,5 mil famílias utilizam esse formato de ensino, também conhecido como homeschooling, no país. Na época, a entidade não divulgou números relativos à Bahia e/ou Salvador. A TARDE solicitou uma entrevista com à entidade, mas não teve retorno até o fechamento dessa reportagem.

Na capital baiana, o tema é abordado em uma página de Facebook chamada Homeschooling em Salvador, que é seguida por 1.011 pessoas. Nesse espaço virtual são compartilhadas notícias sobre educação domiciliar (ED) e dicas para montar programas de aulas e atividades.

O projeto foi uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH). “A questão ultrapassa eventuais comparações da educação domiciliar com a educação escolar: trata-se de assegurar que os pais possam optar pelo gênero de ensino que entendam ser mais apropriado para seus filhos”, argumenta o MDH, em respostas enviadas para A TARDE.

As respostas do Ministério ressaltam que a tendência é que a maior parte dos pais continue optando pela matrícula na rede escolar, como tem sido observado em países nos quais esse modelo já é regulamentado. Em 2018, quando a Aned estimou que cerca de 15 mil crianças e adolescentes recebiam homeschooling, o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) contabilizou 48,5 milhões de matrículas na rede escolar.

Preocupação

“Conheço muitas famílias processadas e são muitos absurdos que ouvimos e vemos. Eu fui processada também. Isto não é nada cômodo e esperamos muito pela regulamentação. Muitas famílias têm medo de se expor”, argumenta Paula Araújo*, 43 anos, que aceitou falar do tema com identidade preservada. Mãe de dois filhos, de 7 e 10 anos, ela aplica a ED há mais de três anos e está articulando a criação de uma entidade com esse foco em Salvador.

A possibilidade de denúncia, e consequente processo, das famílias que optam por esse modelo tem como base o Estatuto da Criança e do Adolescente que determina a obrigação dos pais matricularem seus filhos na rede regular de ensino. A ED também estaria em conflito com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que define a matrícula de crianças na educação básica como um dever dos pais. O projeto de regulamentação prevê a alteração das duas leis.

“Escolhemos o homeschooling quando nos deparamos com problemas na escola. Percebemos uma certa degradação da formação dos professores, além da questão ideológica que permeia os livros didáticos e a própria atuação dos professores”, afirma Paula*. Ela acrescenta que a possibilidade de individualizar o ensino foi outro atrativo que encontrou na ED. Paula* reconhece que ela e o marido tiveram de abdicar de muita coisa para ter tempo disponível para educar os filhos em casa, além de contarem de antemão com flexibilidade de horário. Formada em psicologia, ela escolhe o material didático que deseja usar e garante que estuda sobre educação. “Para nós é uma possibilidade. Não quer dizer que seja a solução para todos”, ressalva.

Embora não tenha dados sobre o perfil das pessoas interessadas em educação domiciliar, o MDH defende que o modelo pode ser praticado por pais com qualquer faixa de renda. Mas esclarece que “não há previsão de fornecimento de livros ou outros materiais pelo poder público”. Assim, as famílias terão de arcar com todas as despesas para viabilizar o ensino em casa.

PROPOSTA PREVÊ CADASTRO NO MEC E AVALIAÇÃO ANUAL

O projeto de lei exige que os estudantes em educação domiciliar (ED) sejam cadastrados em uma plataforma do Ministério da Educação (MEC). Esse registro vai requerer que os pais apresentem certidão de antecedentes criminais, carteira de vacinação atualizada e um plano pedagógico individual. O próprio MEC seria responsável por analisar e aprovar cada cadastro. Procurado pela reportagem, via assessoria de imprensa, o Ministério não disponibilizou representante para entrevista.

De acordo com as respostas enviadas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH), responsável pela iniciativa, “os trabalhos relacionados ao tema foram realizados em conjunto por equipes dos dois ministérios”.

O projeto prevê ainda que os estudantes sejam submetidos a uma avaliação anual de aprendizagem. A prova será aplicada pelo MEC e terá como base os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular para o ano escolar correspondente à idade do estudante. Em caso de reprovação por dois anos seguidos ou três anos não consecutivos, os pais perderão o direito de educar seus filhos em casa.

Professora de políticas educacionais da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, Uilma Amazonas explica que a legislação brasileira trabalha com um conceito amplo de educação, que envolve a sociedade, a família em geral, os pais e algumas instituições. Na sua opinião, quando os pais optam por ensinar seus filhos em casa, eles abrem mão da “riqueza de experiências de vida que acontecem na sociedade”.

“É na interação com o seu semelhante que o ser humano vai crescer como pessoa”, defende Uilma. Ela acredita que a ED vai exigir que a família busque meios de preencher os espaços culturais, sociais e emocionais necessários para o desenvolvimento dos seus filhos. Diante de tantas demandas a serem atendidas, a professora questiona: quais famílias brasileiras, na nossa conjuntura, têm condições de oferecer educação domiciliar e ainda compensar esse limite da socialização?

“Meus filhos encontram crianças para brincar na rua, nos momentos de lazer, nos encontros com homeschoolers, nas festas e saídas da família, nas atividades extra-escolares…”, contrapõe Paula*. No entanto, ela reconhece que muitas pessoas não podem sair do trabalho para educar os filhos em casa.

