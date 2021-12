Pisa começa a ser aplicado a 18 mil estudantes brasileiros nesta quarta

A partir desta quarta-feira, 2, 18 mil alunos serão avaliados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). As provas, que vão até o dia 30 de maio, serão aplicadas a estudantes de 15 anos, nascidos no ano de 2002 e matriculados a partir do sétimo ano do ensino fundamental.

O Pisa é executado a cada três anos em mais de 80 países pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No Brasil, o exame é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que definiu uma amostra de até 33 estudantes de cada uma das 661 escolas brasileiras, públicas e particulares, escolhidas.

A avaliação é virtual e abrange as áreas de leitura, matemática e ciências. O foco do Pisa 2018 será a leitura, que terá maior número de questões. Pela primeira vez, os pais dos estudantes selecionados deverão responder a um questionário.

A partir dos resultados da prova, serão produzidos indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes e permitam a comparação da atuação dos estudantes e do ambiente de aprendizagem entre diferentes países. A divulgação dos dados será em 2019.

A última edição do Pisa, em 2015, mostrou que quase metade dos estudantes brasileiros (44,1%) estava abaixo do nível de aprendizagem considerado adequado em leitura, matemática e ciências.

