PF confirma vazamento do tema da redação do Enem 2014

A Polícia Federal (PF) do Piauí confirmou nesta quinta-feira, 18, que houve vazamento do tema da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 para ao menos três estudantes.

A informação foi divulgada pelo delegado regional de Combate ao Crime Organizado da Superintendência da Polícia Federal, Alexandre Uchôa. Ele também esclareceu que não há indícios de vazamento em massa. Uchôa informou ainda que não há como afirmar se houve falha de segurança na gráfica que imprime os cadernos de questões.

Denúncia

Desde o dia 13 de novembro, a PF investiga uma denúncia do estudante piauiense Jomásio Barros, de 17 anos, que postou nas redes sociais uma fotografia da prova do Enem que trazia o tema da redação, "Publicidade Infantil em questão no Brasil".

Pouco antes da realização do exame, Jomásio recebeu a imagem em um grupo de Whatsapp do qual faz parte. Ele recebeu a publicação às 10h47 (horário do Piauí). A PF também identificou mais dois estudantes que receberam no mesmo horário a imagem com o tema da redação.

A polícia ainda encontra dificuldade em identificar quem foi o primeiro a postar a imagem na rede social, já que a circulação de mensagens é rápida.

