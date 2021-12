Pesquisa revela formação precária em matemática

A matemática é uma ciência de raciocínio lógico ministrada em instituições educacionais desde o ensino básico. Embora, no Brasil, a disciplina seja obrigatoriamente trabalhada até o ensino médio, muitas pessoas se formam sem ter o conhecimento mínimo na área.

Uma pesquisa realizada entre junho e julho deste ano pelo projeto "O Círculo da Matemática do Brasil", do Instituto TIM, revelou que a população não consegue resolver questões básicas de matemática.

O levantamento foi feito em 25 cidades com adultos com mais de 25 anos. Dos 2.632 entrevistados, 75% não sabem resolver cálculos simples, 63% não entendem de porcentagens e 75% não compreendem fração.

Para o coordenador da pesquisa, o professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Flavin Comin, o resultado mostra uma difícil realidade, já que mais de 90% dos jovens saem do ensino médio sem ter aprendido o nível adequado de matemática.

"Esperávamos que as pessoas - mesmo aquelas com poucos anos de estudo - soubessem fazer cálculos percentuais, ler proporções, calcular médias, multiplicações básicas, mas não foi isso o que encontramos. Na verdade, as pessoas sabem muito pouco da matemática necessária para que possam tomar decisões financeiras e práticas adequadas no seu cotidiano", explica.

Enem

As pessoas já formadas não são as únicas que têm dificuldades com a matemática. A disciplina foi considerada a prova mais difícil na edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Das 45 questões presentes na prova, Leandro Ribeiro, 18, que realizou o exame para adquirir o diploma de conclusão do ensino médio, acertou apenas 10. A correção foi realizada por meio do gabarito divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O candidato explica que são muitas disciplinas exigidas, o que impossibilita a dedicação total para os cálculos. "Matemática sempre foi algo complicado para a maioria dos estudantes. Acredito que sair do modelo tradicional de ensino e abordá-la de maneira interativa seria uma boa solução", sugere.

Já Caio Silva, 20, relata que a prova exigiu conhecimentos que ele não possui. Segundo o estudante, determinados assuntos presentes na avaliação não foram vistos em sala de aula.

"Estudei em colégios em que a preocupação maior era tirar nota boa na prova. Não existia uma preocupação em aprofundar o conhecimento. Isso é uma deficiência da rede pública, o nível de ensino é muito baixo", reclamou.

Na opinião do professor de matemática do colégio Salesiano, Cleidson Hugo, o desconforto que as pessoas têm em lidar com cálculos é um problema antigo. Conforme o docente, muitas crianças já chegam à escola dizendo que a matemática é um "bicho-papão", pois seus pais cresceram com traumas decorrentes de um ensino que era diferente do aplicado atualmente.

Soluções

Hugo pontua que as mudanças devem começar na sala de aula das faculdades que formam os futuros docentes. Para ele, falta formação adequada aos professores para aprofundar os aspectos mais relevantes que possibilitam considerar os conhecimentos prévios dos alunos, assim como as situações didáticas e novos saberes a serem construídos.

"Além disso, ainda temos o problema da grade curricular do ensino básico de matemática. No Brasil, ela é muito extensa. Os conteúdos essenciais como as operações básicas, porcentagem, regra de três e estatística deveriam ser estudados por mais tempo em sala de aula, mas isso não acontece", lamenta o professor.

