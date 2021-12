Pesquisa revela 40% de agressão escolar na Grande Salvador

Pelo menos 40% dos estudantes de Salvador já sofreram agressão física ou verbal na escola. É o que aponta um estudo realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Ministério da Educação (MEC) e Organização dos Estados Interamericanos (OEI).

A pesquisa feita no ano passado entrevistou 6,7 mil alunos de escolas públicas entre o 6º ano e o ensino médio. Alunos e professoras mediadoras participaram, por meio da observação direta e questionários sobre disciplina e bullying, em 14 das 232 escolas de Salvador e região metropolitana.

No Colégio Estadual Doutor João Pedro Dos Santos, na Av. Mário Leal Ferreira, Bonocô, alguns alunos confessaram já terem sido vítimas de violência na escola.

A estudante Luciana Nunes, 15 anos, 8ª série, disse que no ano passado sofreu várias agressões verbais por usar cabelo black . "Eu sempre sentei na frente, mas meu colegas começaram a soltar piadas sobre o meu cabelo. Então, tive que cortá-lo", lembrou.

Luciana contou também que os discursos agressivos sobre o seu cabelo fizeram com que ela se afastasse da escola. "Fiquei com a autoestima baixa e cheguei até a repetir de ano", completou.

Os estudantes declararam que no colégio também há bastante discriminação contra homossexuais. "Estudo neste colégio há oito anos e sempre me assumi gay, no começo foi difícil, já briguei com um colega", afirmou o jovem Antohny Slin, 17 anos, que cursa a 8ª série.

Ações

Segundo a assessora pedagógica da Secretaria da Educação do Estado, Sílvia Fonseca, a instituição tem desenvolvido ações pedagógicas que visam ao respeito às diferenças, estimulam a cidadania e o protagonismo juvenil nas escolas.

"Desenvolvemos projetos com arte, ciência e cultura para promover a inclusão, a criatividade e a pesquisa. É importante destacar a participação da família", disse.

A coordenadora de inclusão educacional e transversalidade da Secretaria Municipal da Educação, Jaqueline Araújo, informou que é raro violência explícita entre crianças. "Quando ocorre, é mais presente na faixa de 12 a 16 anos. A violência está disfarçada de brincadeira, nessa faixa etária, pois eles não diferenciam".

Projetos estão sendo desenvolvidos pelo órgão. "O objetivo é melhorar a convivência escolar", concluiu.

