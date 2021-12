Periperi terá 'Virada da Educação'

Uma iniciativa pela valorização da educação está marcada para o próximo sábado, 27, com 32 atividades gratuitas previstas, distribuídas em três espaços de Periperi, no subúrbio ferroviário, das 9h às 18h.



A Virada da Educação Salvador tem na programação debates, oficinas, exibição de filmes, intervenções artísticas e apresentações culturais.



O espaço com maior número de atrações será a praça do Sol, mas a Escola Estadual Nelson Mandela, na rua Dr. Almeida, e o Centro Espírita Rua da Redenção, antiga Casa do Trabalhador, na rua Dr. Almachio Vasconcelos, também sediarão atividades.



Esta é a primeira vez que a iniciativa acontecerá em Salvador. A primeira experiência da Virada da Educação aconteceu no centro de São Paulo (SP) no ano passado.



Os organizadores do evento, que se autointitulam "viradores", estão otimistas quanto ao sucesso da ação na capital baiana e esperançosos de que seja uma ideia que venha para ficar.



"Percebi que em Salvador existem muitos projetos educacionais bacanas, mas que não têm visibilidade e estão desarticulados entre si. Esse foi o incentivo para pensar em um evento que mobilizasse todos os envolvidos em educação", diz o gerente de projetos Alan Carvalho, um dos idealizadores da ação.



A expectativa é de tornar a Virada da Educação um evento fixo no calendário soteropolitano e que nas próximas edições a proposta possa se espalhar por outros bairros da cidade, alcançando cada vez mais espaços e pessoas.



Conceito



Segundo os organizadores, trata-se de uma ação com o desafio de "conectar espaços e pessoas para promover uma visão mais ampla sobre o aprender e o ensinar".

E isto "em diversos lugares e em muitos momentos do cotidiano".

