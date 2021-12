Pedidos de isenção da taxa do Enem encerram neste domingo, 15

Segue até este domingo, 15, o prazo para estudantes da rede estadual solicitarem o pedido de isenção da taxa do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2018. A previsão é que o resultado dos contemplados seja divulgado no dia 23 deste mês.

Segundo a Secretaria de comunicação (Secom), independente de ter o pedido de isenção aceito, os estudantes que irão fazer as provas deverão, obrigatoriamente, se inscrever entre os dias 7 e 18 de maio, pois a aprovação do pedido de isenção não significa que a inscrição está automaticamente reealizada.

Já quem teve direito à gratuidade no Enem 2017, faltou aos dois dias de aplicação e pretende requerer novamente a isenção de 2018, deverá justificar a ausência no mesmo período e no mesmo sistema de isenção. A relação de documentos aceitos para cada motivo de ausência está listada no edital, no site Enem 2018 e no Portal do Inep.

Quem tiver o pedido negado e quiser entrar com recursos tem o prazo entre 23 e 29 deste mês, para apresentar novos documentos.

