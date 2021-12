Parceria viabiliza lançamento do Edux

"Uma plataforma de oportunidades". Assim o idealizador e diretor-executivo do Portal Edux, o professor Marival Chaves, define a rede digital de educação voltada à oferta de videoaulas preparatórias para estudantes do ensino médio.

Resultado de 18 anos de trabalho a partir da reunião de uma ampla equipe multidisciplinar, o projeto teve formalizada nesta segunda-feira, 8, a parceria que vai viabilizar o seu lançamento no mercado, envolvendo a empresa Liceu Virtual e os grupos Humanas e A TARDE.

A versão beta do portal já pode ser acessada por meio do endereço www.edux.tv. A rede disponibiliza ao estudante videoaulas exclusivas de todas as disciplinas, que duram cerca de dez minutos cada, livros digitais interativos e simulados de questões. A equipe preparatória é formada por cerca de 40 professores.

A projeção inicial é que até o começo do ano letivo de 2016 o portal reúna 704 videoaulas, sete mil páginas de livros e 21 mil questões comentadas e com gabarito disponível.

"Esse projeto foi cuidadosamente elaborado para atingir não só alunos, como professores, gestores e empresas. Nós não acreditamos que um resultado eficaz em educação aconteça atacando apenas uma das vertentes. É preciso educar e fazer com que todos participem", explica Chaves.

Além de Chaves, o termo de parceria para lançamento do Edux foi assinado pelo diretor-geral do Grupo

A TARDE, André Blumberg, e pelo representante do Grupo Humanas, José Carlos Bastos, em encontro realizado na sede de A TARDE.

Para Blumberg, a parceria é de grande importância por ampliar as ações que o Grupo A TARDE vem desenvolvendo na área de educação, com iniciativas como o programa A TARDE Educação e o Conselho Editorial de Educação, que foi lançado recentemente.

Criatividade

Portal de educação a distância, o Edux tem como principais diferenciais a qualidade, a criatividade e a interatividade na produção dos conteúdos, de forma a atrair o interesse do estudante. O foco, no momento, está nos estudantes do ensino médio, mas a ideia é em uma segunda fase passar a atender também os estudantes do ensino fundamental II.

"A linguagem que o aluno entende hoje é a da interatividade. Por isso temos, dentro do Edux, uma rede social, o que gera empatia com o estudante" , explica o professor Marival.

Games

Outro atrativo citado por ele é a "gameficação do processo" - o portal se apropria de ferramentas presentes nos jogos eletrônicos. "É uma espécie de game da vida real", define.

À medida que são respondidas as questões de determinadas matérias, o usuário vai ganhando moedas chamadas de "talentos" e, assim, avança posições no ranking de performance.

Outro aspecto importante do Edux é que os resultados obtidos podem ser enviados para instituições parceiras, que assim conseguem acompanhar o desempenho dos seus estudantes.

Também existe dentro da rede o chamado 'rastreamento de sincronicidade'. Assim, quando um aluno estuda um determinado assunto, o portal rastreia, em todo território nacional, quem está também acessando este conteúdo, permitindo aos estudantes estabelecer conversa e tirar dúvidas entre si, através de um chat.

O professor de literatura José Carlos Bastos resume o Portal Edux como uma plataforma "fantástica". Ele representou os também professores Ricardo Carvalho e Yomar Seixas, do Grupo Humanas. "A educação a distância é uma realidade, e essa é uma proposta diferenciada porque promove interação, participação e monitoramento do que está sendo feito", afirma.

