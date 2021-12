Parceria garante uso do jornal como aliado da educação

O jornal é um aliado da educação escolar. Assim a diretora do Colégio Oficina, Lurdinha Viana, definiu a relação da instituição com o programa A TARDE Educação, durante a cerimônia de renovação do contrato entre a escola e o Grupo A TARDE, realizada nesta quarta-feira, 29.

Ela destaca que o momento serve para marcar a reafirmação de uma parceria importante. "A hora é de aperfeiçoar a aplicação do programa dentro da escola e repetir as boas experiências que tivemos no ano passado. Colocar o jornal impresso na sala de aula possibilitou não só o contato dos alunos com um meio de comunicação de credibilidade, mas também trabalhar competências como o trabalho em grupo e a construção de seres críticos", analisa.

Em 2014 o trabalho possibilitou, além das atividades voltadas ao incentivo à leitura, discussões e elaboração de artigos sobre a ditadura militar no Brasil.

"Tivemos uma experiência rica para alunos, jornalistas e leitores de A TARDE, trazendo o debate sobre essa temática tão complexa. A atividade de jornal e educação só existe porque escolas e veículos de comunicação entendem o seu papel na formação da sociedade e atuam juntos no mesmo cenário", analisa a coordenadora do programa A TARDE Educação, Georgia Oliveira, lembrando que para 2015 muitas novidades aguardam os estudantes e educadores que viverão experiências com o uso do impresso no espaço escolar.

Pioneiro

O diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, destaca que o Oficina foi a primeira instituição da rede particular a participar do programa. "Renovar esse contrato é gratificante, é sinal de que o programa agradou. É fundamental garantir o contato desses meninos e meninas com o meio de comunicação jornal impresso, que continua tendo grande importância mesmo com o desenvolvimento de outras mídias", afirma.

A coordenadora do 3º ano e do pré-vestibular do Oficina, Luciana Oliveira, acredita que ter o jornal como ferramenta de ensino é fundamental para a construção de outras visões de mundo. "Possibilita que os alunos reestruturem as visões acerca de vários assuntos", aponta, ressaltando também a oportunidade de os estudantes terem contato com outros gêneros textuais, numa etapa importante e decisiva que é a do vestibular.

Criado há 19 anos, o programa A TARDE Educação hoje está presente em 28 municípios, orientando alunos e professores sobre a utilização do jornal impresso para otimização das atividades pedagógicas.

adblock ativo