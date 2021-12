Palestras com educadores e psicólogos refletem sobre desenvolvimento infantil

As crianças e adolescentes foram especialmente impactadas pelas adaptações e restrições impostas pela pandemia. Pensando nisso uma série de de webinars com educadores e psicólogos propõe uma reflexão sobre a importância de estimular as competências socioemocionais na infância e adolescência.

O próximo encontro será na terça-feira, 20, às 19h30, com o psicólogo Anderson Almeida Chalhub, mestre em psicologia do desenvolvimento, através do canal da ACBEU no YouTube. A psicóloga e psicanalista Andréa Lima vai encerrar a série de sessões online na terça-feira, 27, às 19h30, com uma discussão sobre a infância em tempos de pandemia, apontando os impactos desse momento para a garotada.

O projeto é realizado pelo Grupo ACBEU, em parceria com a Embaixada dos EUA, através do projeto FuturEd - O Futuro da Educação.

O projeto, que começou no início de outubro, já realizou palestras com Leo Costa, educador e facilitador sistêmico com formação em Educação Sistêmica (IDESV-Brasil e InstitutPäd - Alemanha) e Constelações Familiares (IDESV) e Juliana Holanda, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental baseado em Mindfulness.

