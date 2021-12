Operação Material Escolar prossegue até sexta-feira em Salvador

A Operação Material Escolar, que pretende coibir abusos praticados por estabelecimentos de ensino no período de volta às aulas em Salvador, iniciou mais uma fase na segunda-feira, 11. A iniciativa da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), prossegue até sexta, 15.

A primeira fase aconteceu nos meses de novembro e dezembro de 2018, com a realização de inspeções nos locais. Com a intenção de verificar os materiais escolares que são solicitados aos alunos e planilhas de custos em relação o reajuste da mensalidade, foram realizadas visitas e algumas escolas foram notificadas com solicitação de apresentação de plano de execução.

Nesta nova operação, os fiscais da Codecon retornam às unidades com os autos de infração devidos para as escolas que, com base nos documentos apresentados, descumpriram o que determina a lei ou imputaram um reajuste abusivo.

Qualquer pessoa que souber de algum abuso na relação de consumo na capital baiana, seja relacionado às instituições de ensino ou a qualquer outro setor ou serviço, pode acionar o órgão para que a situação seja averiguada. É possível entrar em contato por meio do telefone 156, do aplicativo Codecon Mobile ou presencialmente na sede do órgão, localizada na rua Chile, 3, centro da cidade.

