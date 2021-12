Oitava edição da Feciba termina nesta quinta

Termina nesta quinta-feira, 12, a 8ª edição da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (Feciba). O evento, iniciado na terça-feira, 10, reúne 240 projetos estudantis que aliam a construção do saber à pesquisa científica, no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas.

Aberta ao público, a iniciativa é da Secretaria de Educação do Estado (SEC) e contou com a abertura do titular da pasta, Jerônimo Rodrigues, e da secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Adélia Pinheiro.

"É um momento em que se unem escolas de toda a Bahia e de todos os tamanhos, sejam as de grande, médio ou pequeno porte. Com 240 projetos, mostramos o rico desenvolvimento da pesquisa científica na rede estadual, envolvendo as diversas áreas do conhecimento como Matemática, Química, Física e História. Isso nos orgulha porque mostra o empenho de nossos professores e das escolas em ofertar uma Educação de qualidade aos nossos jovens", destacou Jerônimo Rodrigues.

No primeiro dia, o festival apresentou manifestações culturais, mostra dos projetos estratégicos da SEC e oficinas do Centro Juvenil de Ciência de Cultura (CJCC). Com programação intensa e trabalhos de estudantes de toda a Bahia na área de inovação e ciências, o festival tem encerramento previsto para às 18h.

adblock ativo