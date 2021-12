Oficinas para cuidar da voz acontecem no mês do professor

Como parte da programação do mês do professor, palestras e oficinas sobre a 'Voz Profissional' vão começar nessa quarta-feira, 30. A ação consiste em uma roda de conversa com os profissionais para uma troca de experiência sobre o uso da voz e dicas de um jornalista convidado sobre como aproveitá-la melhor. As oficinas serão realizadas em Salvador e no interior.

No dia 30, a atividade acontece das 14h às 16h30, na Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe (94 km de Salvador). A programação na capital só começa em outubro.

