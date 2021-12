Oferta de cursos na área de saúde é crescente na Bahia

Circunstâncias como o aumento da expectativa de vida, o estresse diário - que eleva as taxas de doenças cardiovasculares -, assim como o crescimento da violência urbana, demandam profissionais de saúde, que têm um mercado crescente e promissor na Bahia.



Não à toa que a oferta de cursos só faz aumentar. As graduações em medicina e odontologia ainda são as mais procuradas devido a uma questão cultural. A ideia é que são áreas mais rentáveis e que conferem maior status social.



"Ser médico ainda é um sonho para muitos jovens e, principalmente, para suas famílias. Mas hoje todo segmento de saúde necessita de formação constante", avalia a coordenadora de ensino de graduação e pós-graduação da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Maria de Lourdes Gomes.



Segundo Gomes, os atendimentos têm sido cada vez mais interdisciplinares, que exigem a presença e acompanhamento de equipe de especialistas, especialmente quando se trata de violência e estresse emocional.



Oferta de cursos



Para atender à demanda, as instituições de ensino da Bahia, públicas e privadas oferecem mais de 10 cursos distintos, a exemplo de biologia, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, educação física, biomedicina, entre outros. Nas particulares o preço da mensalidade varia de R$ 600 até R$ 6 mil.



Depois de formado o profissional pode atuar tanto na rede pública, que gera ofertas de vagas em concursos, quanto na rede privada. De acordo com a professora Lília Doria, coordenadora-geral de saúde da Unijorge, há crescimento também em outros segmentos.



"O profissional pode também tornar-se dono do próprio negócio, ao oferecer produtos e serviços, como home care específico para curativos, centros de treinamento esportivos e curso com informações nutricionais para o público, por exemplo", diz Doria.



De olho nas possibilidades do mercado, a estudante Bruna Brito, do 6º semestre de psicologia da Unijorge, conta que uniu a afinidade pela área com a boa oferta de emprego em saúde.



"O meu curso vai me tornar uma pessoa mais humanizada e social, no sentido de colaborar para a melhoria da qualidade de vida da sociedade", disse Brito.



Portanto, seja qual segmento o estudante escolha, é importante que desenvolva habilidades desejadas pelo mercado competitivo, como proatividade, iniciativa e resiliência, importantes na área de saúde, em que se vive muita pressão emocional.



Outro diferencial é o conhecimento em tecnologia, conforme a professora Liane Soares, da gerência de ensino e avaliação da Rede FTC. "Tecnologia em saúde avançou muito. Algumas áreas da saúde começaram a ganhar profissionais específicos para tecnologias em saúde, como a oftalmologia e a odontologia", diz Soares.



Ela ainda aconselha que o aluno busque profissionais da área para saber sobre rotina de trabalho antes de definir que profissão seguir.

