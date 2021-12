OAB divulga respostas padrão da 2º fase do Exame da Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou neste domingo (13), o padrão de respostas da segunda fase do XVII Exame de Ordem. Segundo o edital da OAB, o resultado da segunda fase do exame será divulgado no diaa 6 de outubro.

A segunda e última fase do exame foi dividida em duas partes. Na primera, que valia 5 pontos, era necessário escrever uma peça profissional sobre uma das sete áres júrídicas que optaram na inscrição: direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito do trabalho, direito empresarial, direito penal e direito tributário.

Na segunda parte, eram quatro questões discursivas, valendo 1,25 ponto cada.

Clique abaixo na área jurídica correspondente e veja a reposta padrão:

Direito Empresarial

Direito Constitucional

Direito Civil

Direito Administrativo

Direito Penal

Direito Tributário

Direito do Trabalho

