“O grande desafio é o aumento de vagas nas creches”, diz Bruno Barral

O aumento na oferta de vagas para crianças na faixa etária entre 2 e 3 anos é um dos desafios da atual gestão da Secretaria Municipal de Educação de Salvador (SMED). O tema foi pontuado pelo titular da pasta, Bruno Barral, na manhã desta quarta-feira, 23, em entrevista ao programa ‘Isso é Bahia’, da Rádio A TARDE FM, apresentado por Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Conforme o secretário, apesar de o percentual oferecido estar próximo da média brasileira, ainda é preciso alcançar um público maior.

“Para o ensino fundamental I e II, que é considerado universalizado, há vagas para todos, sem problemas. Na pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos, temos uma cobertura de 98,4%. Já em relação às crianças de 2 e 3 anos, Salvador tem uma cobertura de 45%. Eu considero que a creche é o grande desafio da nossa capital. O objetivo é que, em 2014, seja oferecida uma cobertura de 50%, mas estamos nos esforçando para que esse percentual seja atingido no ano que vem. Não estamos ruins em relação ao Brasil, mas o ideal é que fosse 100%”, explicou.

Barral, que está há mais de dois anos na pasta, gerindo um quadro de cerca de 6 mil professores, citou como pilares da Educação o acesso, a permanência e, no final, a qualidade de ensino. Para ele, houve investimento da gestão pública em todos os pilares citados.

“A Educação sofre historicamente. A consciência disso fez o prefeito investir no que interessa. Hoje, ofertamos 45 mil vagas de ensino infantil. Foram investidos mais 300 milhões de reais ao longo de quase sete anos de governo. Temos 19 obras em andamento, que serão entregues em 2020. Salvador foi a capital que mais avançou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil”, enumerou o secretário, acrescentando que proposta da gestão é de que sejam desenvolvidas políticas públicas em uma perspectiva decenal, para que seja deixado um legado permanente para a cidade.

Dentre os desafios a serem resolvidos pela gestão pública educacional na capital baiana, o secretário explicou que ainda restam nove escolas em modelo de pré-moldado que não foram demolidas e outras que estão em locais alugados ou adaptados, em lugares que não “nasceram” para ser escolas. Há ainda licitações em andamento para a reforma de oito unidades escolares.

“Já reformamos ou reconstruímos mais de 65% das 434 unidades escolares existentes em Salvador. 30% das nossas salas de aula já estão com ar-condicionado. Foram 8 milhões investidos em mobiliário. Mas, gostaríamos de ter mais escolas com área de lazer. Temos problemas pontuais, mas o processo de resposta a isso tem sido muito rápida”, finalizou.

*Sob a supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo