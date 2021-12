Número de bolsas do ProUni cresce 11% em 2015

Já está disponível, na internet, a consulta às bolsas da primeira edição de 2015 do Programa Universidade para Todos (ProUni). Houve um crescimento de 11% no número de bolsas em comparação ao processo do primeiro semestre de 2014. A consulta é feita pela internet.

Serão ofertadas 213.113 bolsas, sendo 135.616 integrais e 77.497 parciais, de acordo com informações do Ministério da Educação (MEC). Quase metade das vagas, 58% delas, está na região Sudeste. Em 2014, foram ofertadas 191.625 bolsas.

As inscrições serão abertas na segunda-feira, 26. O prazo vai até as 23h59 do dia 29. Para efetuar a inscrição, o candidato deve informar seu número de inscrição e sua senha no Enem 2014. Para se inscrever no Programa Universidade para Todos (ProUni) 1º/2015 é preciso ter participado do Enem 2014 e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do Exame. É preciso, ainda, ter obtido nota acima de zero na redação.

Bolsas ofertadas por Região

Região - Nº bolsas - % bolsas

Norte - 13.034 - 6%

Nordeste - 30.582 - 14%

Sudeste - 101.359 - 48%

Sul - 46.152 - 22%

Centro-Oeste - 21.986 - 10%

Total - 213.113 - 100%

Nº de bolsas por curso - 10 maiores

Administração - 22.050

Pedagogia - 15.562

Direito - 15.010

Ciências Contábeis - 11.917

Engenharia Civil - 8.405

Educação Física - 8.181

Gestão de Recursos Humanos - 6.854

Enfermagem - 6.801

Psicologia - 5.307

Engenharia de Produção - 5.284

Houve aumento de 14% na oferta de bolsas no curso de medicina. Na primeira edição de 2015 do ProUni serão ofertadas 788 bolsas para medicina, em comparação ao total de 693 bolsas do primeiro processo seletivo de 2014.

Os cursos de Engenharia também tiveram ampliação na oferta de vagas de um ano para o outro, ao passar de 19.837 bolsas em 2014 para 26.051 em 2015.

