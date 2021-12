Nova metodologia procura formar alunos inovadores

"O grande desafio das instituições de ensino brasileiras e mundiais é o de ofertar educação com qualidade em larga escala e personalizada", observa o reitor do Centro Universitário Estácio, Ronaldo Mota durante o II Workshop Inovação & Educação, que ocorreu na região portuária do Rio de Janeiro, no início do mês.

Durante o evento, que reuniu especialistas nacionais e internacionais em temáticas como ensino, tecnologia e empreendedorismo, Mota ressaltou a importância da transformação da metodologia de ensino.

"A tecnologia digital está mudando nosso cérebro, o processo cognitivo está mudando. Se o século XX é do conhecimento, o XXI é o de muita informação instantânea e gratuita e não sabemos o que fazer com isso".

Mota acrescenta que o problema não está na tecnologia, mas na metodologia. "Temos questões pedagógicas. Precisamos ainda descobrir esse método, que está associado a uma mudança radical".

Uma das mudanças já consolidadas no cenário da educação, mas que ainda precisa ser melhor formuladas pelas IES é o Ensino a Distância (EAD), que ganha cada vez mais adeptos, especialmente da graduação.

De acordo com o CEO da Estácio, Rogério Melzi, o método de ensino que une a tecnologia e o acompanhamento presencial é eficaz e precisa ser melhor explorado nas IES brasileiras.

Para ele, o estudante de hoje necessita ser preparado para o mercado de trabalho ainda na faculdade. Para isso é preciso investimento em pesquisa e inovação, além de estimular a capacidade empreendedora do aluno.

"Quando os temas educação e ciência estão em pauta, um minuto pode ganhar um valor de tempo maior e mais valorizado. A cada 60 segundos, ideias são criadas, colocadas em prática e problemas são resolvidos".

Ele observa que no campo da educação é preciso apostar em novos talentos e projetos pioneiros como o Nave (Núcleo de Aceleração e Valorização), da Estácio, que é uma aceleradora de startups criadas também por ex alunos e alunos da instituição.

Melzi acredita no empreendedorismo como forma de estimular os jovens na inovação. "A natureza do brasileiro é desafiadora, com enorme potencial criativo.

Não podemos perder isso. Hoje as pessoas querem fazer concurso ao invés de inovar. Assim, daqui a 10, 20 anos teremos um país público", afirma ele.

Empreendedorismo

Para que esse "espírito empreendedor" seja possível, a instituição aposta em um modelo de ensino multimodalidade e no preparação do aluno para o mercado, com formação híbrida.

Neste sentido, o Nave fomenta o empreendedorismo entre os jovens e contribui de forma gratuita na capacitação de profissionais recém-formados.

Conforme a diretora da área de Inovação da Estácio, Lindália Reis, o Nave foi concebido após visitas ao Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos. A partir daí, o projeto saiu do papel e tomou o corpo que tem hoje. É um andar todo equipado e pronto para atender aos anseios dos alunos que transformam ideias em negócios.

Foi o que ocorreu com o ex-aluno de Helder Alves, que criou o Radar 77, um site que busca os menores preços dos mais diversos produtos do e-commerce.

Segundo ele, antes de recorrer ao Nave o site tinha 58 usuários e depois do Nave o número subiu para 980. "A orientação que tivemos com o núcleo de aceleração foi fundamental para ter hoje uma quantidade expressiva de parceiros", afirma Alves.

O primeiro projeto patenteado Estácio é a TV Icad, Interface Conectada de Apoio ao Docente, que é um nome provisório dado ao aparelho. Para a diretora Lindália Reis, o ambiente não foi criado para mostrar ao mercado o que pode acontecer em 20 anos.

"É para já. A TV, por exemplo, já está em teste. Temos seis em uso, e um dos cursos é o de direito. A ideia é arrumar parceiros para realizar isso em escala e implantar nas quatro mil salas de aula", afirma.

TV do futuro

Reis revela que a faculdade Estácio começou a produção de 100 unidades e, no máximo até 2020, terão em todas as salas.

"É um investimento de R$ 20 a R$ 25 milhões", diz ela que explica o funcionamento da "TV do futuro", que substitui datashow, painel e retroprojetor.

"A peça é touchscreen, tem entrada USB e acesso à internet. Se o professor quiser compartilhar o conteúdo da aula com os alunos ele também vai poder, porque a próxima rodada dessa tecnologia é essa TV conversar com outros dispositivos móveis, como celulares e tablets".

