Nordestinos terão R$ 700 milhões a mais de crédito no Fies

O orçamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para a região Nordeste terá um incremento de mais R$ 700 milhões em 2018. O dinheiro deve ajudar 67 mil universitários nordestinos a partir do 1º semestre do ano que vem.

O incremento foi aprovado nesta quinta-feira, 23, durante a 23ª reunião do Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), realizada na sede do Banco do Nordeste (BNB). O resultado do encontro foi divulgado nesta sexta, 24, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

