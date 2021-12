Na reta final para o Enem, especialistas dão dicas de preparação para a prova

Considerado um dos momentos mais importantes para a carreira profissional, o tão aguardado (e temido!) Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos dois primeiros domingos de novembro, 3, e 10.

Apesar de registrar a maior queda no número de inscritos desde 2010, ainda assim a edição de 2019 apresenta uma quantidade significativa de candidatos. São 5,09 milhões tentando uma vaga em instituições de ensino superior, programas de bolsa de estudos e/ou de financiamento estudantil. O número também não é pequeno na Bahia. Cerca de 395.438 mil pessoas farão a prova no estado.

Com números tão grandes, sobretudo no que diz respeito a concorrência, é claro que a preparação também precisa ser extensa. Gestor de comunidades do Colégio Marízia Maior, em Stella Maris, Gabriel Tarrão, diz que o segredo para uma boa prova é o planejamento a longo prazo.

“A longo prazo, diria que o estudante precisa fazer um planejamento e investir em estratégia para estudar. São muitos conteúdos cobrados no Enem, então é necessário dividir isso ao longo do ano, de forma que consiga ver tudo de forma satisfatória”, diz.

E quando o teste já está batendo à porta? Para Tarrão, o momento agora é de revisar os assuntos mais importantes, principalmente, os de maior peso na nota final, e investir no cuidado psicológico. “A falta de autoconhecimento, confiança e a ansiedade são coisas que atrapalham muito na realização da prova. A parte emocional é fator determinante para que o aluno se sinta bem”, afirma.

Reitor do Centro Universitário UNIRB, em Patamares, uma das instituições que contam com ingresso também por via Enem, o professor Carlos Joel, reforça a importância da revisão, neste momento de proximidade com o calendário.

“A esta altura do campeonato, o candidato provavelmente já viu tudo. Agora é um momento somente de revisão. É preciso aproveitar ao máximo os aulões, especialmente os de redação, e não esquecer de descansar, se alimentar corretamente, e buscar o máximo de tranquilidade”, aconselha.

Dia da prova

Diante do cronograma apertado, a véspera e o dia da prova merecem atenção especial. Condenado pela grande maioria dos especialistas em educação, Tarrão reafirma que o hábito de estudar na véspera deve ser abandonado.

“O estudar na véspera é algo muito feito na escola, mas o Enem em si, é uma prova que tem o conteúdo muito denso, então isso atrapalha a fixação do conteúdo que a pessoa já vem estudando. Ninguém vai aprender nada na véspera de prova. Pelo contrário, isso só vai gerar mais ansiedade, cansaço. Meu conselho é descansar, deixar a mente flutuar, dormir e comer bem”, avisa.

Em meio ao descanso do dia anterior, é importante já separar todo o material que será utilizado na hora do teste. Além do kit formado por água, lanches leves e documentos pessoais, o material para responder a prova não pode ficar de fora. Segundo a gerente geral da Central Papelaria, localizada na Estrada do Côco, Telma Freitas, as buscas por material escolar costumam aumentar já no mês de julho.

“Geralmente, são alunos que vão renovar o seu material escolar ou comprar algo para organizar os estudos do pré-vestibular”, diz. De acordo com Telma, itens como lápis, apontador, borracha, régua, caderno, ‘post-it’, fichário e classificadores são alguns dos preferidos pelos vestibulandos.

Ela destaca ainda a importância de estar atento às especificidades do teste. “A pessoa não pode esquecer da caneta esferográfica transparente de tinta preta. Uma dica que eu dou para evitar que ela estoure, é levar mais de uma e armazenar dentro de estojo”.

Reforço

Neste sábado, 26, e domingo, 27, estudantes e leitores de A TARDE que irão fazer o Enem contam com um importante reforço para turbinar os conhecimentos. Quem comprar o jornal neste final de semana recebe gratuitamente dois cadernos voltados à revisão da prova.

Com questões elaboradas por professores do Colégio Marízia Maior, o material traz perguntas adaptadas de temas repetidos ao longo dos anos, além de proposições autorais que podem surgir como novidade da prova deste ano, considerando o atual cenário social, político e econômico da sociedade.

“Os cadernos trazem o desafio de dar continuidade naquilo que vem sendo feito no Enem ao longo dos tempos e ao mesmo tempo, trazer um quê de novidade e atualidade que podem surpreender neste ano”, explica Tarrão.

Para além dos cadernos exclusivos, o coordenador também aproveita para lembrar a necessidade de acompanhar as informações do próprio jornal e se manter atualizado ao que acontece no Brasil e no mundo.

“Não só o Enem, mas como diversos outros vestibulares usam temas atuais para fazer um paralelo com temas abordados no passado. É comum ver alunos que não acompanham as notícias serem surpreendidos na hora da prova e pensar que um determinado tema é fora da curva, quando na verdade isso já vem sendo falado na mídia. Eles acabam se preparando para temas clichês e esquecem que estes vêm mudando ao longo do tempo”, pontua.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

