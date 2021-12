Mulher acha jovem chorando na rua e leva para local do Enem

A boa ação de um estranho salvou uma participante do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 25. A administradora Maria do Carmo Veras procurava a casa de uma prima após deixar o filho na escola para realizar a prova, quando encontrou uma jovem chorando no bairro Mocambinho, na Zona Norte de Teresina.



Ao ser abordada por Maria, a moça explicou que chorava porque não conseguiria chegar a tempo para fazer as provas do Enem, na Universidade Estadual do Piauí (Uespi), num trajeto de cerca de 7 km.



Em um ato nobre, Maria ofereceu carona para a jovem que conseguiu chegar a tempo para realizar o exame. "O importante é que ela chegou a tempo. Entrei pela contramão, vi o carro da polícia e disse 'tô pegada'", contou a administradora, após a aventura.



Maria do Carmo, que não conhecia a estudante, não lembra o nome dela. "Acho que é Denise. Eu prometi à prima dela que daria um dinheiro para ela pegar o ônibus de volta e acabei esquecendo", completou.

