Movimento entrega sugestões para a retomada da educação em Salvador

A pandemia do Covid-19 mexeu com a lógica do ensino escolar e deixou muitas muitas crianças e adolescentes sem acesso às escolas. Além da falta de ensino, foi preciso reorganização a rotina e estrutura dos espaços para as aulas remotas, com o uso da tecnologia para as atividades pedagógicas remotas.

Para debater estes temas e e encontrar possíveis soluções junto aos mais atingidos, os movimentos Delibera Brasil e Avante - Educação e Mobilização Social, sortearam 30 cidadãos de Salvador, que encaminharam, na semana passada, um documento final às autoridades.

Em entrevista para o programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), a consultora associada da Avante-Educação, a Drª em educação, Fátima Regina Cerqueira Leite Beraldo, explicou o conteúdo da carta e o que é esperado a partir do documento.

"Essa carta contém dados de realidade e recomendações de um grupo, a comunidade escolar da Cidade Baixa, no sentido de contribuir com as decisões que serão tomadas pelo poder público com relação a retomada das atividades presenciais nas escolas. Sabemos questão do direito a educação em um contexto de pandemia é um assunto complexo e as soluções precisam ser construídas com o dialogo de diversos setores, principalmente com a participação da comunidade que é efetivamente impactada por esse contexto", pontuou.

De acordo com a especialista, recomendações para a gestão escolar e o aprimoramento das atividades para a aprendizagem dos estudantes ao defender uma gestão escolar participativa e destacar a necessidade do acolhimento qualificado dos estudantes e de suas famílias neste momento.

"Muitas pessoas perderam seus entes queridos, tiveram casos de depressão e por isso entendemos que a retomada das aulas presenciais e a promoção de um ensino de qualidade começa por esse acolhimento. Então demos uma sugestão nesse sentido para se implantar uma ouvidoria escolar com psicólogo para escutar os estudantes e mães da comunidades que estão sobrecarregadas em virtude das demandas impostas pela pandemia", afirmou.

