Mostra pedagógica exercita aprendizado de estudantes

A Praça Almeida Couto, no bairro de Nazaré, transformou-se, nesta quarta-feira, 9, em um espaço para alunos da educação profissional da rede estadual de ensino exercitarem práticas das futuras profissões.

Eles realizaram intervenções sociais e prestaram atendimentos gratuitos aos transeuntes, como tipagem sanguínea e aferição de pressão arterial.

Os estudantes também realizaram um brechó beneficente, sarau literário, oficina de máscaras de papel, distribuíram mudas de hortaliças, fizeram apresentações musicais e exposições de projetos.

A I Mostra Pedagógica Externa, promovida pelo Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão Severino Vieira (Ceep), em parceria com o Ceep em Saúde Anísio Teixeira e o Ceep em Artes e Design, reuniu jovens dos cursos técnicos em enfermagem, administração, análises clínicas, logística, infraestrutura e instrumento musical.

Rafaela Santos, 23, que cursa enfermagem, contou que foi a primeira experiência com o público. “É muito bom ter esse contato com as pessoas da comunidade, pois estou exercitando o que venho aprendendo no curso e prestando serviços úteis e gratuitos”, disse a aluna.

Mariana Tiburcio, 18, do curso técnico em administração, juntamente com os colegas, doou mudas de hortaliças e plantas medicinais produzidas na horta da unidade de ensino.

“Desenvolvemos o projeto Apoiar – Um Olhar além do Muro da Escola, por meio do qual vamos dar orientações administrativas para o orfanato Minha Vó Flor”, explicou Mariana.

Bem tratado

O eletricista aposentado Carlos Alberto dos Santos estava passando pela praça e fez questão de conferir os serviços oferecidos. “Gostei muito do atendimento dos estudantes”, alegrou-se.

“Todos foram muito gentis e atenciosos comigo. Eles aferiram a minha pressão arterial, me pesaram, fizeram o teste de glicemia, identificaram meu tipo sanguíneo, e estou satisfeito porque fiz tudo o que tinha direito”, comemorou o eletricista.

adblock ativo