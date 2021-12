Ministério Público do Trabalho abre inscrições para estágio nesta sexta

Serão abertas nesta sexta-feira, 11, as inscrições para vagas de estágio de nível técnico e universitário, do Ministério Público do Trabalho (MPT). Os interessados devem fazer a inscrição gratuitamente pelo site até 22 de outubro, masa confirmação se dará com a apresentação de documentos e a entrega de lata de leite em pó integral de, no mínimo, 400g.

O valor da bolsa é R$ 850 mensais para nível superior, e R$ 590 mensais para nível médio, além de auxílio-transporte de R$ 7 por dia de estágio e seguro de acidentes pessoais. O estagiário terá que cumprir jornada de 20h.

São 16 vagas disponíveis para cursos de administração, comunicação e tecnologia da informação, apenas para Salvador, e para nível médio – técnico em segurança do trabalho para Salvador e Feira. O processo eletivo envolve, ainda, vagas e cadastro de reserva para capital, Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.

Os participantes devem ser alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva nas instituições de ensino conveniadas com o Ministério Público do Trabalho.

adblock ativo