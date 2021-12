Ministério da Educação confirma inscrições do Fies 2021.1 para janeiro

Na última semana, o Ministério da Educação (MEC) confirmou, em edital publicado no Diário Oficial da União (DOU), para janeiro as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021.1. Como nessa edição o programa não contará com as notas do Enem 2020, cujo resultados sairão em março, os candidatos devem usar o desempenho do exame de 2010 a 2019. O Fies é um dos programas do governo federal para entrada de estudantes em cursos de ensino superior.

Interessados poderão se inscrever entre os dias 26 e 29 de janeiro. Estão aptos a participar quem atingiu média igual ou superior a 450 pontos nas somas das provas objetivas do Enem e maior que zero na redação. Além disso, a renda per capita familiar não poder ser maior que três salários mínimos.

A inscrição no Fies 2021.1 deve ser realizada, exclusivamente, pela internet por meio do sistema de seleção do Fies – FiesSeleção. O sistema ficará disponível no período de inscrição. Ao efetuar seu cadastro, o candidato poderá escolher até três opções de cursos, instituições e turno por ordem de preferência.

Os resultados estarão disponíveis a partir do dia 2 de fevereiro de 2021. Os pré-selecionados devem complementar a inscrição entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Quem não for selecionado na chamada única regular já estará automaticamente na lista de espera e serão convocados de 3 a 18 de março de 2021. O edital do Fies pode ser conferido clicando aqui.

