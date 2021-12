Ministério autoriza EAD na Faculdade Dom Pedro II

A Faculdade Dom Pedro II anunciou nesta quitna-feira, 29, a sua entrada no ramo de graduação a distância. A entidade foi autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) a abrir um curso de administração nessa modalidade e outras 20 opções de pós-graduação.

O reitor da instituição de ensino, Luiz Brandão, destacou, em visita à sede do Grupo A TARDE, a inclusão de aulas de inglês para os alunos da graduação EAD e o foco em empreendedorismo como diferencial oferecido pela faculdade em relação às concorrentes.

A estimativa do Grupo Unidom, responsável pela Faculdade Dom Pedro II e outras oito instituições na Bahia e em Sergipe, é que 3.200 estudantes entrem para a instituição de ensino só na graduação a distância.

Diretor de regulação e expansão, o professor Valmir Martins pontua que as novas opções de curso disponíveis foram credenciadas pelo MEC com nota máxima em uma escala de avaliação que vai de zero a cinco.

"Quando uma instituição recebe credenciamento para abrir curso EAD, é como se fosse um aditivo do MEC pelo nível do trabalho já realizado nos cursos presenciais", complementou o vice-presidente do Grupo Unidom, Nelson Piauí.

Já o diretor de educação a distância da instituição, José Castelo Branco, afirma que a personalização da educação e a autonomia e disciplina dos alunos são duas características importantes dessa modalidade de graduação. "São atributos muito importantes para quem começa a trabalhar o mundo atual", afirmou o gestor.

Criado em 2005 com a Faculdade Dom Pedro II, o Grupo Unidom se consolidou em 2009, mesmo ano em que começou sua expansão para a área de saúde.

Nessa época, o grupo incorporou mais sete instituições de ensino superior de cidades baianas, como Ribeira do Pombal, Jequié, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Jacobina, e uma de Lagarto (Sergipe).

Em parceria com o governo do estado, ajuda a administrar um hospital e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no subúrbio, onde alunos da área de saúde cumprem estágios.

Para os gestores do grupo, 2015 é um ano de ápice, apesar da crise econômica.

