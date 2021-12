Método de ensino estimula o autodidatismo

Método japonês desenvolvido em 1956 visa incentivar na criança a autonomia nos estudos por meio do autodidatismo. Presente em todo o mundo, foi criado pelo professor de matemática Toru Kumon, que, preocupado com o processo de aprendizagem do filho, desenvolveu o recurso.

De acordo com Daniel Hermont, gerente regional das instituições Kumon, enquanto estuda matemática, português ou inglês, o aluno aprende a buscar a informação por si próprio, resolve e corrige exercícios sem ajuda do orientador, tornando-se um autodidata.

"Além de desenvolver diversas outras capacidades, como hábitos de estudo, concentração, raciocínio lógico, agilidade mental, capacidade de execução de tarefas, autonomia, responsabilidade, disciplina, entre outras", afirma Hermont.

No Kumon, segundo Daniel, o aprendizado é independente da série escolar. Ele é feito de acordo com o potencial de cada aluno. Em caso de dificuldades, o aluno resgatará os conteúdos não assimilados e avançará ao seguinte somente depois de dominar 100% o anterior.

"E poderá avançar a conteúdos acima de sua série escolar, conforme sua capacidade. Essa adequação do aprendizado é a grande chave para a melhora escolar. Já nos primeiros meses, nota-se maior autoconfiança e segurança nos estudos, desenvolvimento da concentração e maior prazer em aprender, uma vez que consegue entender o que está resolvendo", explica.

Avanço

Preocupada com o rendimento escolar do seu filho, que aos 5 anos não sabia ler nem escrever, a professora de português Marisa Medeiros Seara, 38, resolveu matriculá-lo no Kumon. "Me surpreendi com o avanço dele. Em cinco meses o problema foi solucionado", conta Marisa.

Hoje com 8 anos, o filho de Marisa, Levi Seara, está entre os melhores alunos em matemática e português do Kumon no país, segundo Maria Cecília Fonseca, que é orientadora na unidade da Ribeira onde Levi estuda.

Percebendo a rápida evolução do seu filho mais velho, Marisa conta que esperou "ansiosa" pela idade mínima exigida pelo Kumon, que é de 3 anos, para também matricular seu caçula, Yohan Seara. "Hoje ele está com 4 anos e já é o oitavo no ranking nacional em matemática", comemora a mãe.

Conforme a orientadora da unidade da Ribeira, localizada no Lardo da Madragoa, o ranking nacional corresponde aos alunos que estão avançados para sua idade. "São alunos que estão resolvendo exercícios de outras séries".

Capacitação

Para Daniel Hermont, é inviável para a escola tradicional trabalhar o autodidatismo, uma vez que possui um grupo de alunos, com diferentes capacidades e uma grade curricular para cumprir.

"E é nesse contexto que o Kumon se torna um grande parceiro das escolas. Por meio do ensino individualizado, criando estudantes autodidatas que se tornam muito mais preparados e participativos em sala de aula".

O pai dos alunos Levi e Yohan, o servidor público Marcus Vinícios Seara, 43, disse que depois do Kumon seus filhos tornaram-se mais independentes.

"Se arrumam sozinhos, obedecem aos horários e, principalmente, adquiriram o gosto pela leitura. O mais velho não dorme antes de ler e o mais novo me pede para contar histórias todos os dias".

O valor da mensalidade varia de região para região. Na unidade da Ribeira, conforme Cecília, cada matéria (português, matemática ou inglês) custa R$ 185 pelo período de uma hora. Nesta unidade, são seis auxiliares, um orientador e um coordenador para acompanhar os alunos.

adblock ativo