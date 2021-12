Memes brincam com #ShowDosAtrasados no Enem

O drama dos candidatos que chegam atrasados já virou tradição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Minutos após o fechamento dos portões, as redes sociais são "inundadas" com imagens de estudantes que perderam o horário.

A situação vira meme nas redes sociais. Esse ano, foi criado o perfil no Twitter Atrasados do Enem para reunir fotos e vídeos de quem perdeu a prova.

Não a toa, a hashtag #ShowDosAtrasados é o assunto mais comentado no Twitter, com mais de 366 mil Tweets.

Confira alguns:



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

O verdadeiro significado do ENEM: Evento Nacional de Elaboração de Memes #ShowDosAtrasados — Leonardo )( (@Citou_Leonardo) 5 de novembro de 2016



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

adblock ativo