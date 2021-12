Mega Revisão Enem lota FTC

A Rede FTC realizou nesta quinta-feira, 21, a segunda edição da Mega Revisão Enem, com o objetivo de iniciar a preparação de candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio 2016.

A atividade, uma parceria com o Grupo A TARDE, aconteceu no início da noite, no espaço de eventos da faculdade FTC Salvador (Av. Paralela), com conteúdos exclusivos e professores de diversas disciplinas atuantes nos principais cursinhos pré-vestibulares e escolas de ensino médio da Bahia.

Os candidatos que lotaram o auditório da FTC Paralela contaram com ensinamentos dos professores Ricardo Carvalho (história), Zé Carlos Bastos (português), Abud (física), Rubinho (matemática), Júlio (química), Ricardinho (biologia), Gilton (geografia) e Tacyana (redação).

O "aulão" desta quinta também teve a participação do músico Cristiano Greco, convidado para descontrair o encontro com um repertório de pop rock.

Ainda de acordo com a programação de aulas de revisão, estudantes da cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) e regiões vizinhas também terão a oportunidade de aproveitar o conteúdo da Mega Revisão Enem. O "aulão" está agendado para o dia 27 de outubro, na unidade da FTC em Feira de Santana.

Provas

As provas do Enem 2016 estão marcadas para ocorrer em todo o país nos dias 6 e 7 de novembro. Como no ano passado, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h.

As provas começarão a ser aplicados às 13h30. O cartão de confirmação das inscrições está previsto para ser enviado por e-mail aos candidatos.

As notas do exame são usadas como critério em processos seletivos para o ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa de Universidade para todos (Prouni), além da concessão do Financiamento Estudantil (Fies).

No próximo mês de novembro, a Rede FTC realizará outra grande aula de revisão em Salvador. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo hotsite enem2016.ftc.br.

