Mega Revisão Enem está com inscrições abertas

As inscrições para a quarta edição da "Mega Revisão Enem FTC" já estão abertas. Os aulões, que pretendem reunir 10 mil estudantes, ocorrem de forma gratuita entre os dias 30 de setembro e 26 de outubro.

A proposta é oferecer a oportunidade de tirar duvidas com professores de história, geografia, filosofia, sociologia, química, biologia, física, matemática, língua portuguesa e redação com as melhores experiências na elaboração de vestibulares mais conceituados do Brasil.

O primeiro dia de será realizado no dia 30 em Salvador. Já no dia 4 de outubro ocorre o segundo, em Itabuna. No dia seguinte, 5, será a vez de Jequié. A a próxima é Feira de Santana, dia 10. Depois, no dia 18, o evento ocorre em Petrolina e Pernambuco. No dia 26, o aulão se encerra em Vitoria da Conquista.

Interessados podem se inscrever e conferir o local das aulas e lista de professores participantes por meio do site do evento. O evento é promovido pela rede de ensino superior Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC.

