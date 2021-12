Mega Revisão auxilia estudantes para o Enem 2015

Com o objetivo de auxiliar os estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado neste fim de semana, o Grupo A TARDE - em parceria com a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e o Grupo Humanas - promove nesta quinta-feira, 22, a Mega Revisão Enem 2015, que contará com os melhores professores dos principais pré-vestibulares e escolas da Bahia.

A ação acontece no Espaço de Eventos da FTC, na avenida Paralela, às 18h. Além de ter acesso às discussões sobre os conteúdos abordados no exame, os participantes também poderão curtir os shows da banda Adão Negro e do cantor Cristiano Greco.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site enem2015.ftc.br.

Material de apoio

Além do aulão, um caderno especial com questões das quatros áreas do conhecimento contempladas no Enem será publicado juntamente com a edição do Jornal A TARDE desta quinta.

Por meio do caderno, os estudantes terão acesso a um material complementar de estudos e podem solucionar as possíveis dúvidas durante o encontro.

O gabarito do simulado será divulgado, a partir das 18h, no canal de Educação do Portal A TARDE.

