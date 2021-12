MEC usa 'post presente' para anunciar data de notas do Enem

Diante de centenas de apelos de estudantes feitos pelas redes sociais, o Ministério da Educação (MEC) comunicou que as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão sair no dia 8 de janeiro. O MEC divulgou um "post presente" nas páginas do ministério no Facebook e no Twitter. "Aproveitem as festas, dia 8 de janeiro está logo ali".

Nós entendemos a ansiedade de vocês e não poderíamos passar o Natal sem divulgar a data do resultado #Enem2015! pic.twitter.com/1PyWNe21pC — ACS MEC (@MEC_Comunicacao) December 24, 2015

Além da seleção para vagas em instituições públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com a nota do Enem, o estudante de baixa renda pode tentar uma vaga na educação superior por meio do programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior.

O resultado do exame também é requisito para receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), participar do programa Ciência sem Fronteiras e ingressar em vagas gratuitas dos cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Para pessoas maiores de 18 anos, o Enem pode ser usado ainda como certificação do ensino médio.

